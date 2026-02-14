Bazzani a DAZN: "Miglior centrocampista in Serie A? Rabiot è più forte di McTominay"

Fabio Bazzani, opinionista DAZN ed ex attaccante, ha analizzato il duello tra Rabiot e McTominay nel pre-partita di Pisa-Milan.

"Quanto è allegriano Rabiot? Tantissimo. Rispetto al primo Rabiot di Allegri è cresciuto anche nella gestione della palla, del palleggio che prima magari aveva meno. Aveva sempre questa forza, questo impeto, questa personalità, però oggi è un giocatore che tratta meglio la palla e legge meglio le situazioni. Per me è al posto numero 1. Sia come Allegriano sia fra gli altri centrocampisti della Serie A. Sì, più di McTominay. Modric è geniale e divino, ma Rabiot ha una consistenza ancora più alta perché nella partita fa molte più cose e per il calcio di Allegri è fondamentale".