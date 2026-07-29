Ranocchia: "Mancini ct? Contano i risultati. Conte era la scelta migliore per la Nazionale"

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Ranocchia promuove Conte e critica la gestione del caso Malagò-Maldini-Leonardo.

Andrea Ranocchia ha commentato il nuovo corso della Nazionale italiana in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. L'ex difensore di Bari e Inter ha parlato del ritorno di Roberto Mancini, della candidatura di Antonio Conte e della gestione della vicenda che ha coinvolto Giovanni Malagò, Paolo Maldini e Leonardo, esprimendo più di una perplessità.

Può pesare però a livello di ambiente la «ricca fuga» di Mancini in Arabia Saudita? "Non credo, alla fine conteranno solo i risultati, nel nostro calcio è così da sempre".

Battuto in volata Conte..."Per me Antonio era la soluzione migliore".

Come giudica la parentesi Malagò-Maldini-Leonardo? "Direi che è stato un macello. Certo, bisogna capire da dentro cosa sia realmente successo, ma di sicuro non abbiamo fatto una bellissima figura, anche oltre i nostri confini. Situazione gestita malissimo. Dei tre, conosco bene solo Leonardo, ragazzo intelligente, preparato. E lui e Maldini erano perfetti per questo ruolo".