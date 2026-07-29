Krol: "Che onore il Centenario! Beukema rende meglio a quattro, De Bruyne? Sarà decisivo"

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Krol celebra il Centenario e promuove Beukema, De Bruyne e Allegri per il Napoli.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex olandese del Napoli Ruud Krol: "Sono pronto a salire sul palco del centenario. Io ho fatto 125 anni con l'Ajax, ma il Napoli è più giovane (ride ndr). Questa è una festa troppo importante. È un grande onore venire qua a Napoli. Fa parte di una grande parte della mia vita calcistica.

Beukema può essere utile con Allegri? Con Conte ha giocato nella difesa a 3, ma con Allegri può giocare nella difesa a 4. Lui non ha qualità come Di Lorenzo. Si trova meglio a quattro, è un difensore centrale. Può giocare con Rrahmani. Allegri ha avuto sempre successi, ha sbagliato solo con il Milan l'anno scorso. Sicuramente il lavoro che svolgerà sarà diverso da quello di Antonio Conte. L'anno scorso il Napoli ha avuto tanti infortuni e hanno anche chiusi al secondo posto, se stanno al 100% sicura. Noa Lang come lo vedo? Tutto dipende da Allegri, diceva che Conte non aveva fiducia in lui. Non deve parlare, deve dimostrarlo in campo. Questo è importante. Se giochi bene, nessun allenatore ti vende o ti dà in prestito. Napoli è una città diversa dalle altre città d'Italia.

Come vedo De Bruyne nel Napoli di Allegri? De Bruyne l'anno scorso si è infortunato durante un rigore, chi altro calciatore al Mondo si è infortunato calciando un rigore? Nessuno. Poi era difficile recuperare da quei problemi. Al Mondiale non è andato benissimo. De Bruyne può sempre essere decisivo, è importante per questo Napoli. Così come per Lukaku.

La mia maglia numero 5 deve essere ritirata? Io avevo il numero 5, quest'anno il Napoli fa 100 anni e vince il quinto Scudetto".