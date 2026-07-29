Tottenham, Maddison esalta De Zerbi: "Un tecnico per cui tutti vogliono giocare"

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Maddison elogia De Zerbi e svela la nuova filosofia del Tottenham per la stagione.

Il Tottenham continua la preparazione estiva pareggiando 1-1 contro il Sydney FC, imponendosi poi ai calci di rigore. Al di là del risultato, l'attenzione resta concentrata sul nuovo corso guidato da Roberto De Zerbi, chiamato a rilanciare gli Spurs dopo una stagione complicata, chiusa con la salvezza conquistata soltanto nelle battute finali.

Maddison: "Con De Zerbi giocheremo un calcio aggressivo"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, James Maddison ha raccontato le prime sensazioni sul lavoro del tecnico italiano, spiegando come la squadra stia assimilando una filosofia di gioco ben precisa, basata sul possesso del pallone, sul coraggio e su un calcio offensivo. "Il manager è molto chiaro con noi. Gli obiettivi sono quelli di essere migliori, giocare meglio a calcio, essere appassionati ed essere orgogliosi di giocare per questo club. Se lo ascoltiamo e cerchiamo il suo stile, i suoi principi, se manteniamo gli obiettivi a breve termine di cercare di essere migliori e di implementare il modo in cui giocherà, anche gli obiettivi a lungo termine saranno migliori per noi. Stiamo ancora imparando il modo in cui vuole che giochiamo. De Zerbi è un allenatore per il quale un calciatore vuole giocare perché un calciatore ama tutto ciò che riguarda il lavoro con la palla. È un calcio molto aggressivo e sono davvero entusiasta ed eccitato".