Mannini: "Organico del Napoli di primissimo livello, Allegri lotterà per lo Scudetto"

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Mannini promuove il ritorno di Mancini e vede il Napoli in corsa per il titolo.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto l'ex difensore della Sampdoria Moreno Mannini, ex calciatore della Sampdoria: "Sono rimasto sorpreso sul caos visto con la Nazionale, è stata fatta una brutta figura. Sono contento che Roberto sia tornato ad allenare la nazionale, è un amico fraterno e poi è anche l'ultimo allenatore vincente della Nazionale. Mi dispiace però che sia successo questo teatrino. L'opinione pubblica non ha sopportato quella scelta di Mancini che lasciò la Nazionale. Il teatrino di scegliere con un direttore tecnico il nuovo ct, per poi non accettarlo e perdere il dt non l'ho capito. Mancini forse senza tutto questo non sarebbe stato scelto.

Cosa mi aspetto da Mancini per questo secondo ciclo? Mancini sa che è diventato importante da giocatore perché gli fu data la possibilità da giovane. Bisogna puntare sull'Under 21. Noi viviamo di ricordi, ma non possiamo più giocarcela contro Francia, Germania. I nostri competitor sono Bosnia, Croazia, squadre di seconda fascia. L'unica maniera è tornare ad obbligare le società a far giocare 4-5-6 italiani. Così in quattro-cinque anni la Nazionale può tornare a giocare per competizioni importanti.

Meglio o peggio l'organico della Nazionale rispetto a quando Mancini ha lasciato la panchina Azzurra? Secondo me sono due rose simili. Nel reparto offensivo ci sono pochi attaccanti. Quando hai qualcuno che fa qualche gol, lo chiami. Una volta andare in Nazionale era più difficile. Adesso c'è qualcuno che va in Nazionale quando non gioca neanche in Serie A. Bisogna cambiare questo tipo di pensiero. L'organico del Napoli è di primissimo ordine. Allegri ha vinto tanto, ci sono tutte le condizioni per cui il Napoli può fare un buonissimo campionato. Se non il primo, il secondo posto. Si giocherà per lo Scudetto".