Italiano e il retroscena sul Napoli: "Lo scriva pure..."

Italiano e il retroscena sul Napoli: "Lo scriva pure..."TuttoNapoli.net
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Oggi alle 12:00Le Interviste
di Fabio Tarantino

"Sia chiaro: non ho detto addio al Bologna perché c’era il Napoli. Lo scriva pure"Vincenzo Italiano, allenatore oggi al Besiktas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di quando a fine stagione è stato a un passo dalla panchina del Napoli: "Con De Laurentiis c’è sempre stata una stima reciproca. Si fanno delle scelte e loro hanno preso un grande allenatore. Ma confermo che non me ne sono andato da Bologna perché ero in parola col Napoli. È stata un decisione presa a prescindere". 

Ma a quell’incontro a Roma ci andò? 
"L’argomento è andato in prescrizione". 

Quante volte ha detto no al Milan? Una o due? 
"Solo dopo la vittoria della Coppa Italia. Il mio primo trofeo ha creato un entusiasmo a Bologna e in me che avevo emozioni da non trascurare. Volevo riviverle e sono rimasto". 

Quando ha deciso veramente di lasciare Bologna? 
"Quando siamo usciti dall’Europa, a Birmingham. Nella mia testa c’è sempre stato un Bologna europeo ma capito che non l’avremmo più fatta per quest’anno, beh, ho considerato il miniciclo chiuso". 