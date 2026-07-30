Italiano e il retroscena sul Napoli: "Lo scriva pure..."
"Sia chiaro: non ho detto addio al Bologna perché c’era il Napoli. Lo scriva pure". Vincenzo Italiano, allenatore oggi al Besiktas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di quando a fine stagione è stato a un passo dalla panchina del Napoli: "Con De Laurentiis c’è sempre stata una stima reciproca. Si fanno delle scelte e loro hanno preso un grande allenatore. Ma confermo che non me ne sono andato da Bologna perché ero in parola col Napoli. È stata un decisione presa a prescindere".
Ma a quell’incontro a Roma ci andò?
"L’argomento è andato in prescrizione".
Quante volte ha detto no al Milan? Una o due?
"Solo dopo la vittoria della Coppa Italia. Il mio primo trofeo ha creato un entusiasmo a Bologna e in me che avevo emozioni da non trascurare. Volevo riviverle e sono rimasto".
Quando ha deciso veramente di lasciare Bologna?
"Quando siamo usciti dall’Europa, a Birmingham. Nella mia testa c’è sempre stato un Bologna europeo ma capito che non l’avremmo più fatta per quest’anno, beh, ho considerato il miniciclo chiuso".
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro