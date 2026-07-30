Italiano e il retroscena sul Napoli: "Lo scriva pure..."

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"Sia chiaro: non ho detto addio al Bologna perché c’era il Napoli. Lo scriva pure". Vincenzo Italiano, allenatore oggi al Besiktas, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di quando a fine stagione è stato a un passo dalla panchina del Napoli: "Con De Laurentiis c’è sempre stata una stima reciproca. Si fanno delle scelte e loro hanno preso un grande allenatore. Ma confermo che non me ne sono andato da Bologna perché ero in parola col Napoli. È stata un decisione presa a prescindere".

Ma a quell’incontro a Roma ci andò?

"L’argomento è andato in prescrizione".

Quante volte ha detto no al Milan? Una o due?

"Solo dopo la vittoria della Coppa Italia. Il mio primo trofeo ha creato un entusiasmo a Bologna e in me che avevo emozioni da non trascurare. Volevo riviverle e sono rimasto".

Quando ha deciso veramente di lasciare Bologna?

"Quando siamo usciti dall’Europa, a Birmingham. Nella mia testa c’è sempre stato un Bologna europeo ma capito che non l’avremmo più fatta per quest’anno, beh, ho considerato il miniciclo chiuso".