Alvino: "Occhi aperti, sento puzza di trappolone! Napoli vittima sacrificale del mainstream"

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Teleclub Italia nel corso di ‘Dillo ad Alvino’: "Dobbiamo tenere gli occhi spalancati, gli occhi aperti, perché sento puzza di trappolone. Questo significa che bisogna essere armati di tanta pazienza contro gli attacchi continui, ripetuti e reiterati da parte del mainstream nazionale, che da un giorno all'altro si è svegliato e ha pensato bene di portare la battaglia a favore di chi ha falsificato le classifiche dei campionati di Serie A per decenni contro il Napoli.

Il Napoli è diventata la vittima sacrificale. Gli arbitri sbagliano? Eh beh, sbagliano a favore del Napoli. Gli arbitri sbagliano? Eh beh, danneggiano la Juventus. Il mondo del calcio sottosopra!".