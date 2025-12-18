Marolda: "Conte e Allegri i rappresentanti più bravi del gioco che non piace"

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Giochiamo d'Anticipo, programma in onda su Televomero. "Oggi la Supercoppa la può vincere chi ha perso il campionato e chi ha perso la finale di Coppa Italia... Colpa del calcio moderno. "Sono sconcertato pensando al Napoli. Conte non mi sconcerta più, va preso per intero, con pregi e difetti. Il Napoli è in emergenza, bisognerebbe chiedersi perché, e nonostante l'emergenza ha vinto 5 partite consecutive. Poi il Napoli si è sciolto, e ci sta che una squadra non in grande condizione atletica possa crollare.

"Poteva giocare qualcun altro? Certo, ma Conte va preso per intero: gioca sempre con la stessa squadra, ma questo è Conte. Per lui sono questi i giocatori che possono interpretare questo modulo, Calendario di gennaio decisivo? Se il Napoli riesce a superare indenne o quasi, avrà fatto qualcosa di straordinario. Il progetto di quest'anno è quello: arrivare tra le prime quattro e affiancare una coppetta.

"Pronostico sulla Supercoppa? Se gioca Leao, le chance del Milan si alzano significativamente. "Formazione? Mi auguro che Conte si inventi qualcosa, non mi dispiacerebbe. Chi preferisco tra Conte e Allegri? Duello interessantissimo. Sono i rappresentanti migliori, i più bravi, del gioco che a me non piace. Quello che riesce a ottenere. di più dal 'non gioco è Allegri".