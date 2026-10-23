Cambio in difesa? L'annuncio di Allegri: "Febbre per Rrahmani, vediamo domani..."
Max Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Roma. Ha anche parlato delle condizioni di Rrahmani che domani potrebbe partire dalla panchina.
La Roma fa riaggressione alta, quando sarà importante qualità nella verticalizzazione? De Bruyne e Badiashile hanno questi fondamentali?
"Le squadre di Gasperini ti portano a giocare perché ti prendono uomo uomo, ci sono molti spazi, possono essere anche gare belle e divertenti, se fai risultati, ma senza poi è un problema... serve grande tecnica, ci sarà un grande dispendio di energie. Vediamo in difesa, a parte Rrahmani che era febbricitante e vediamo oggi come starà, gli altri stanno tutti bene".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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