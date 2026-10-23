Zago sicuro: "La Roma in casa col Napoli avrebbe vinto al cento per cento"

Zago: “Roma e Inter favorite per lo scudetto”. Su Napoli-Roma: “Al Maradona più difficile, ma i giallorossi possono spuntarla”

Per Zago la Roma di Gasperini è tra le grandi protagoniste della stagione. L’ex difensore giallorosso indica i capitolini, insieme all’Inter, come la squadra favorita per lo scudetto e riconosce al tecnico il merito di aver portato una mentalità vincente. Parole che arrivano alla vigilia del big match del Maradona, in un momento particolare per i giallorossi: si presentano a Napoli con un’infermeria sempre più affollata, tra le assenze di Dybala, Koné e Pellegrini, ma con il ritorno di Malen dopo la squalifica.

Zago: “Al Maradona sarà più difficile, ma la Roma può spuntarla”

Alla domanda su chi sia favorito tra Napoli e Roma, che stanno attraversando due momenti diversi, Zago non si nasconde: “Se la partita fosse stata all’Olimpico, ti avrei detto che la Roma avrebbe vinto al 100%”. Al Maradona, però, il discorso cambia: “Sarà un po’ più difficile, il Napoli farà di tutto per uscire da questa situazione di difficoltà”. Una valutazione che riconosce il peso del fattore campo e la voglia di riscatto degli azzurri, chiamati a dare continuità al successo europeo.

Per il Napoli, spiega l’ex difensore, può essere “la partita della svolta”, ma se la Roma gioca come sta facendo ultimamente “può comunque spuntarla”. Gli azzurri arrivano alla sfida dopo il 4-3 al Bodo/Glimt, che ha restituito punti e fiducia dopo giorni complicati, ma con una fase difensiva ancora da registrare: 14 i gol subiti nelle prime dieci gare. Lo riporta Il Tempo. Sabato alle 18, quindi domani, il campo dirà se la lettura di Zago troverà conferma.