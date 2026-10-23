Fonseca: "Credo nel Napoli, spero si riprenda! De Bruyne play? No, anima libera"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex azzurro Daniel Fonseca ha parlato del momento che sta attraverso il Napoli di Massimiliano Allegri: "Spero che il Napoli si rialzi e torni ai suoi livelli. Non tutte le annate sono perfette, ma bisogna sempre crederci. Un calo di motivazioni? A queste cose non credo, nel calcio si gioca sempre per vincere".

Su quali possano essere i problemi dei partenopei prosegue: "Il fatto è che il Napoli ci ha abituato molto bene negli ultimi anni. Forse la squadra deve ancora carburare, l'allenatore è nuovo, ci vuole pazienza. De Bruyne regista? Penso sia stata una prova, li ci gioca Lobotka. Kevin invece è un'anima libera, ha così tanto talento che deve andare a giocare sempre nella metà campo avversaria. Con la qualità che ha è uno di quelli che può fare tutto".