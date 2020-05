Ass. Borriello: "Se riaprono teatri e cinema allora riaprano anche gli stadi!"

Ciro Borriello, assessore allo Sport per il Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Si parte con le nuove regole ma si parte. Il mondo dello sport ha sofferto tanto, tanti eventi saltati in città. C'è grande soddisfazione, ci avviciniamo pian piano alla normalità che vogliamo avere a tutti i costi. Stamattina, mi dicono, siamo andati bene, anche se i protocolli Covid sono molto complessi. Se si dà la possibilità di aprire il teatro, si può pensare anche ad un teatro all'aperto che è il calcio. Sarebbe bello portare avanti questa iniziativa, aprire anche alle famiglie, che sono i congiuti. Pian piano recupereremo anche questa normalità, ma se si apre il luogo di spettacolo si può aprire anche il calcio. Settimana prossima avremo dati importanti, se si va verso il contagio zero in Campania ed a Napoli, c'è questa apertura importante del Governo per Cinema e Teatri, se si apre questo però è giusto aprire anche gli stadi. Stiamo anticipando un attività ed un lavoro che si farà per il calcio".