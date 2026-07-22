Alvino: "Ko utile per un motivo, male Lindstrom e Rafa Marin. Lukaku? Si lavora alla cessione”

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Alvino analizza Napoli-Arezzo: da Politano a Lukaku, passando per Rafa Marin.

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: "Le parole di Politano? Lui è un senatore di questa squadra, un pretoriano di ogni allenatore che lo ha avuto. Essendo un uomo di grande esperienza, sa bene che c'è tanto da lavorare sui singoli e di reparto. Queste sconfitte sono utili, perché danno la possibilità di mettere mano alle cose che non vanno. Il Napoli sa bene dove lavorare.

Lindstrom e Rafa Marin li ho visti male. Lindstrom non trovava la posizione in campo, eppure era stato uno di quelli che si era messo maggiormente in evidenza, poi l'amichevole è una storia a parte. Rafa Marin è sembrato il giocatore prima di andare al Villarreal. La conferenza del ds Manna capita al momento giusto, sono curioso di sapere cosa dirà in merito alle mosse dopo l'infortunio di Buongiorno.

De Laurentiis? Ovviamente il presidente ama il bagno di folla e il contatto con i tifosi. Il suo arrivo al campo è stato accolto con un'ovazione da parte del pubblico. Di certo non ha piacere della sconfitta per 1-3, come tutti i tifosi del Napoli. Ci saranno altre amichevoli e mi auguro di vedere uno stato di forma generale e dei singoli diverso, con Allegri che porterà la squadra sulla sua idea di calcio

Lukaku? Credo che il Napoli, con Pastorello stia valutando la strada per la cessione. L'Arabia Saudita mi sembra l'opzione più probabile rispetto alla Turchia".