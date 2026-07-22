Ufficiale Gianluca Di Marzio è diventato direttore sportivo: "Come il mio papà"

vedi letture

Gianluca Di Marzio ottiene il diploma da direttore sportivo a Coverciano.

Si è concluso un nuovo corso per direttori sportivi a Coverciano, con la FIGC che ha pubblicato l'elenco dei 264 candidati risultati idonei. Tra gli abilitati figurano numerosi volti noti del calcio italiano, dagli ex calciatori Mattia Destro, Pedro Obiang e Daniele Padelli fino al giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che ha annunciato con soddisfazione il conseguimento del diploma attraverso i propri canali social.

Di Marzio: il ricordo del padre e l'apertura a un futuro da ds

"22 sarà per sempre un giorno malinconico per me e per la mia famiglia...ma il destino ha voluto che proprio oggi io sia riuscito a realizzare un altro sogno, quello di essere anche solo sulla carta abilitato, nel calcio professionistico e non, a svolgere uno dei ruoli che hanno visto protagonista mio papà Gianni nella sua carriera, in questo caso nella parte finale dopo aver lasciato la panchina.

E' ufficiale da pochi minuti sì, il mio nome figura tra quelli che hanno superato l'esame da direttore sportivo, svolto lunedì a Coverciano in compagnia di tanti ragazzi innamorati di questo sport, tanti ex calciatori o giocatori e dirigenti attuali, diversi amici. Sono davvero felice perché ci tenevo tanto a ottenere questo diploma e far parte così come lui di un Elenco nel Settore Tecnico della federcalcio, perché ritengo davvero che questa figura sia fondamentale nel mondo del calcio, nonostante gli algoritmi e alcune proprietà, soprattutto straniere, le abbiano tolto forza.

Da oggi non chiamatemi direttore per carità... continuerò a fare il giornalista con amore, passione e fedeltà per la squadra che amo quella di Sky Sport e per tutte le persone che mi seguono quotidianamente con stima e affetto. Poi, come avevo rivelato in qualche occasione... provare a mettere in pratica all'interno del sistema tutto quello che ho imparato da papà e da racconti ed esperienze sul campo come attore "esterno" di calciomercato, sarebbe stimolante e affascinante, un domani chissà...".