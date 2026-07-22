Arezzo, Bucchi a Sky: “Allegri è un top allenatore, farà una grande stagione”

vedi letture

Cristian Bucchi commenta la vittoria dell'Arezzo e promuove il Napoli di Allegri, definendolo più sereno rispetto al passato.

Cristian Bucchi, tecnico dell'Arezzo, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo ottenuto nell'amichevole contro il Napoli, invitando però a non dare troppo peso al risultato: "Per noi sarà un campionato molto diverso dalla scorsa stagione doveva volevamo da subito essere protagonisti, quella che ci attende sarà una stagione piena di grandi sofferenze, ma amichevoli come questa ci danno fiducia, anche se sappiamo di aver trovato un Napoli un po' imballato perché ha iniziato dopo di noi. Il gruppo è rimasto per gran parte lo stesso dell'anno scorso, molto coeso, e son stati aggiunti elementi di grande valore. Poi nelle amichevoli possiamo anche sbagliare, servono a questo, ma ho visto una squadra più oliata".

Sul Napoli, dove ha militato da calciatore: "Il Napoli arriva da uno zoccolo duro della passata stagione, vedo una squadra più pronta anche se con il cambio di allenatore ci sarà necessità di un tempo maggiore di adattamento. Ho trovato forse meno calore rispetto all'anno scorso, ma ora vedo più serenità: forse la scorsa estate arrivava anche con pressioni dallo scudetto vinto, e magari non era facile. A ogni modo hanno un allenatore top per poter fare una grande stagione".