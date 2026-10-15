Auriemma: “Stagione da vivere alla giornata. Dopo l’errore di Politano il Napoli si è sciolto”
Raffaele Auriemma commenta la sconfitta per 3-1 contro il Villarreal e invita a valutare il percorso del Napoli di partita dopo partita.
Dall’entusiasmo per la vittoria contro il Frosinone al crollo in Champions League contro il Villarreal. Il Napoli di Massimiliano Allegri continua a vivere di alti e bassi e fatica a trovare continuità. Un andamento che, secondo Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A, impone di affrontare la stagione concentrandosi su una partita alla volta.
Auriemma: “Dobbiamo vivere questa stagione tappa per tappa”
“Questa stagione noi dobbiamo viverla tappa per tappa. Quindi viaggiare, vivere alla giornata. Contro il Frosinone ci siamo entusiasmati tutti perché il Napoli è stato davvero entusiasmante. Contro il Villarreal sembrava che il trend potesse essere simile fino al gol di Rrahmani. Poi l’errore di Politano ha mischiato le carte e dopo il Napoli non si è più ritrovato”.
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Giornalista di Tuttonapoli.net e inviato televisivo al seguito del Napoli in Europa. Si occupa di aggiornamenti ed approfondimenti sull'attualità azzurra
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