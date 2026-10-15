Llorente sicuro: "Conte prima o poi tornerà a casa sua, è l’allenatore ideale per la Juve"

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Fernando Llorente ha parlato del possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus e del momento della squadra di Luciano Spalletti.

Antonio Conte e la Juventus, un legame che potrebbe ricomporsi in futuro. Ne è convinto Fernando Llorente, ex centravanti bianconero, che in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in vista della sfida tra Celta Vigo e Juventus in Europa League, ha commentato le recenti dichiarazioni del tecnico salentino sulla volontà di allenare un club che ha perso di vista la propria storia e che vorrebbe riscoprirla: “A quale squadra ho pensato? Soltanto a una, la squadra del suo cuore”, ha affermato lo spagnolo, indicando chiaramente la Juventus come possibile destinazione. Poi la previsione sul futuro dell'allenatore: “Prima o poi tornerà a casa sua, è l’allenatore ideale per la Juventus. Antonio è un top: lui e Ancelotti sono i migliori tecnici che ho avuto”.

Llorente su Spalletti: “Deve puntare a vincere l'Europa League”

Secondo Llorente, l'ipotesi di un ritorno di Conte non rappresenta un problema per Luciano Spalletti, attualmente alla guida della Juventus. L'ex attaccante riconosce al tecnico toscano esperienza e capacità, sottolineando come la sua attenzione sia rivolta esclusivamente al lavoro da svolgere per migliorare la squadra: “Parliamo di un altro allenatore che ha esperienza e ha vinto: penso che si addormenti pensando a come migliorare la Juventus e non a Conte. Spalletti deve puntare a vincere l’Europa League e lottare per i primi posti in campionato. Le aspettative sono alte alla Juventus, ma non possiamo far finta di niente: le ultime stagioni sono state dure”.