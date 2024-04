AUDIO - Ex Dir. Tuttosport: "Nuovo allenatore del Napoli? Più probabile Allegri che Conte"

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola.





TuttoNapoli.net

Ascolta l'audio

Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ospiti: DE Paola:" L'Atalanta mi ha sorpreso, ora bisogna vincere." Orlando:" Per Italiano solo il Napoli no Bologna. Braglia:" Se vince l'Europa League Gasperini può lasciare."

A Tmw Radio, durante 'Maracanà', è intervenuto l'ex direttore di Tuttosport Paolo De Paola.

Gasperini ha parlato di una grande compattezza della sua Atalanta e di una grande mentalità:

"E' una squadra plasmata da Gasp ma che ha una sua autonomia di pensiero. Non mi aspettavo una prova del genere col Liverpool, il suo valore assolutolo conosciamo, ora è arrivato il momento anche che vinca qualcosa, è alla portata l'EL. Gasperini per ora non ha vinto nulla con l'Atalanta e questa può essere un'ambizione in più. Gasperini la grande occasione l'ha fallita, la sua dimensione però è l'Atalanta. Lo vedo come costruttore, in un grande ambiente ha mostrato dei limiti. Ha una struttura provinciale".

Lo vedrebbe poi alla Juve?

"E' vero, la Juve è il suo ambiente e ambirebbe ad andare lì, ma proprio perché vede questo percorso difficile ogni tanto si lascia andare a qualche bordata non da poco. Mi sembra una strada un po' chiusa quella di Torino. Lo vedo sempre un po' col dente avvelenato".

Come ha visto la Fiorentina?

"Viene accostato spesso al Napoli Italiano, che ha bisogno di un ambiente alla Gasperini, che lo aiuti molto. A Napoli invece devi arrangiarti tu. Deve mettersi alla mercè di ADL ed è molto pericoloso".

Allegri perfetto per ADL?

"Può essere. E' una voce che gira a Napoli. Anzi, molti la vedono come uno che potrebbe appagare la piazza e persino andare d'accordo con uno come ADL".

Conte più adatto?

"Non so, sono scettico. Non so se è cambiato in questo anno di stop, lui è uno disciplinato e lì devi metterla in secondo piano. Devi avere a che fare con una stampa molto aggressiva, non so se Conte in questa realtà potrebbe fare bene. Mi sembra più probabile Allegri che Conte".