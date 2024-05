Kim, lo scopritore: "C'è una maledizione per i difensori che vanno via da Napoli..."

Massimiliano Maddaloni, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Massimiliano Maddaloni, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sembra che ci sia una maledizione sui difensori più forti del Napoli come Koulibaly e Kim da quando hanno lasciato gli azzurri. Sicuramente il modo di difendere di Sarri e Spalletti amplificava le capacità dei giocatori, ma poi entrambi si sentivano amati e si sentivano leader. Entrambi sono andati via, entrambi hanno avuto grossi problemi ed hanno offerto prestazioni non all’altezza dello loro qualità. Rrahmani? Si completava, per caratteristiche, sia con Koulibaly che con Kim”.