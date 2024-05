Accostato al Napoli, Calafiori al centro di un'asta internazionale: spunta una big inglese

Valutato 25 milioni di euro dal portale Transfermarkt, Calafiori piace molto anche alla Juventus.

Il Tottenham vuole portare in Premier League Riccardo Calafiori. A scriverlo è il portale Football Insider, secondo il quale gli Spurs avrebbero già sondato il terreno per il difensore del Bologna, tra le rivelazioni assolute di questa stagione di Serie A. Il club londinese - si legge - starebbe già preparando un'offerta ufficiale ai rossoblù, scatenando una possibile asta che può far lievitare ulteriormente il prezzo del suo cartellino.

Valutato 25 milioni di euro dal portale Transfermarkt, Calafiori piace molto anche alla Juventus, che l'ha inserito in cima alla lista degli obiettivi di mercato per il prossimo anno. L'ex Roma è un nome gradito a Giuntoli e lo sarebbe anche a mister Thiago Motta nel caso in cui l'italo-brasiliano arrivasse sulla panchina bianconera.