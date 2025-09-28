Auriemma: "Il Milan come il Napoli l'anno scorso? Vi sfugge un particolare..."

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', ha parlato in vista dell'imminente scontro al vertice tra Napoli e Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "Molti pensano che il Milan possa ripetere quanto fatto dal Napoli l’anno scorso, perché ci sono delle similitudini. A cominciare dalla prima partita: il Napoli venne stritolato dal Verona per 3-0, il Milan che venne sconfitto davanti agli occhi dei propri tifosi dalla Cremonese neopromossa. Quindi c’è questa similitudine. Però io vorrei anche sottolineare un particolare che forse sfugge a quelle latitudini… Il Milan potrà pure ripetere quanto fatto dal Napoli l’anno scorso, ma c’è un piccolo problema: il Napoli non farà come l’Inter dell’anno scorso".

