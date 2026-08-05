Bari, il ds del Sorrento esalta Esposito: "Il Napoli ha preso un talento vero"

vedi letture

Cacace elogia Mattia Esposito: il giovane del Napoli può diventare un grande giocatore.

L'arrivo di Mattia Esposito al Bari continua a suscitare grande interesse. Il fantasista classe 2008, trasferitosi in prestito dal Napoli dopo l'acquisto dal Sorrento per circa 700mila euro, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. A parlare delle qualità del giovane azzurro è stato Davide Cacace, direttore sportivo del Sorrento, che ne ha seguito da vicino il percorso di crescita prima del trasferimento al club partenopeo.

Cacace: "Ha fantasia e uno contro uno, gli manca solo l'ultimo salto"

Intervistato da Tuttobari.com, Davide Cacace ha dichiarato: "Mattia ha fatto un percorso di quattro anni, partendo in sordina. Ma è un giovane di belle speranze, preso dall'oratorio e abbiamo assistito alla sua crescita dall'Under 17 alla prima squadra. Speriamo che a Bari e poi a Napoli possa affinare le sue qualità. Presumo che giocherà come esterno sinistro con licenza di rientrare sul destro. Ha l'uno contro uno, sa puntare forte e bene, crea superiorità ed ha nella sterzata il suo punto forte. Dotato di grande fantasia, è uno di quei giocatori con doti che oggi hanno in pochi. Gli basta migliorare negli ultimi venti metri per diventare un grande giocatore, perché per il resto è completo".

Sul trasferimento in prestito al Bari, il dirigente ha poi aggiunto: "Questo bisogna chiederlo al procuratore. Certamente, il fatto di venire a Bari in prestito è una decisione presa dal Napoli. Han discusso loro di questa possibilità senza il nostro coinvolgimento".