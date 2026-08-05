Bucchioni: "ADL chiaro, stop super-colpi e Allegri deve gestire risorse"

vedi letture

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, in particolare del mercato della Serie A in generale: "La Fiorentina, reduce da una stagione orrenda, sta facendo cose straordinarie ora. Mastantuono è l'ultimo segnale, è da tre anni che lo si segue a livello mondiale, può diventare una stella di assoluta grandezza. Dovrà crescere e dimostrare ancora, ma è un grande colpo della Viola. Ora la Fiorentina diventa la sua squadra e ne parlerà tutto il mondo. Ti riporta a certi livelli questo acquisto. E poi sono arrivati tutti giocatori giovani, che possono crescere, che sanno giocare in più ruoli. Sta nascendo una squadra di grande interesse. Può essere il nuovo Como la Fiorentina, brillante, dinamica, divertente. E Mastantuono può diventare il Nico Paz della Fiorentina. Paratici sta mettendo dei giocatori funzionali a disposizione del tecnico. Tenere Kean è un altro passo importante".

E il Napoli?

"ADL lo ha detto chiaramente, ha speso tanto negli ultimi due anni, non si può permettere un altro mercato così e deve vendere. Ha preso Allegri perché è un ottimizzatore di risorse e farà così. II Napoli è pieno di ottimi giocatori, magari qualcuno entrerà ma mi sembra una squadra che venderà esuberi e spetterà ad Allegri poi ottimizzare tutto quello che avrà in mano. La plusvalenza di Gutierrez è un valore in questa gestione, nel ruolo è coperto comunque e certi soldi servono per mettere a posto i conti e nel caso reinvestire".