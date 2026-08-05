Ottaiano a sorpresa: "Anguissa non mi fa impazzire, lo cambio subito con un centrocampista della Roma"

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Antonio Ottaiano, ex procuratore di Insigne, ha parlato a Canale 8 commentando le ultime dal ritiro del Napoli: "Anguissa non mi fa impazzire, da centrocampista ha criticità enorme, tocche troppe volte il pallone. Koné della Roma? Io lo cambio immediatamente". Pronta la replica dell'ex portiere azzurro, Gennaro Iezzo: "La sua pecca è soltanto l'essere discontinuo, però il miglior Anguissa è forte, ma bisogna capire ora come vuole giocare l'allenatore.

Spesso si parla del mediano fisico, ma dipende anche dalle caratteristiche degli altri giocatori. Se la difesa è forte, allora in mezzo puoi anche rinunciare alla forza fisica e trovare più qualità".