Monte stipendi, Del Genio: "La vera svolta ci sarà l'anno prossimo", e fa due nomi

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8 commentando le ultime dal ritiro del Napoli: "Monte stipendi da abbassare? Quest'anno forse solo Lukaku va via, ma non va via De Bruyne, non va via Anguissa. L'anno prossimo invece potrebbero andare via e arrivano giovani quindi abbassi il monte ingaggi e paghi cartellini spalmati in quattro anni. Ecco, il Bayer paga in quattro rate Gutierrez ma il Napoli li mette tutti a bilancio subito.

Però mi chiedo, sicuri che non possiamo fare proprio nulla ora sul mercato? E poi comunque dipende sempre anche dagli altri. Per esempio se arriva adesso un'offerta per Anguissa che fai, non lo cedi? Io solo McTominay oppure Hojlund proverei a blindare a tutti i costi".