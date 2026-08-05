Osasuna, Ramis: "Napoli con tanti titolari, tenuto testa ad un avversario molto forte"

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Ramis soddisfatto dopo Napoli-Osasuna: "Buona prova, siamo sulla strada giusta".

Nonostante la sconfitta per 2-1 contro il Napoli, Luis Miguel Ramis si è detto soddisfatto della prestazione offerta dall'Osasuna nella prima amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. L'allenatore della formazione spagnola ha evidenziato i progressi della squadra sia nella fase di possesso sia sotto il profilo dell'organizzazione, sottolineando come il test contro un avversario di alto livello rappresenti un passaggio importante nel percorso di avvicinamento all'inizio della stagione.

Ramis: "Abbiamo mantenuto la nostra identità contro una squadra molto potente"

Al termine della gara, il tecnico dell'Osasuna ha dichiarato ai microfoni del club iberico: "Credo che siamo stati al livello che la partita richiedeva, considerando che si tratta di una gara di pre-campionato. Effettivamente, la squadra rivale... tranne con i cambi, loro hanno schierato praticamente tutti i titolari della prima squadra. E sono contento perché abbiamo visto due tempi che erano quello che volevamo vedere. Nel primo tempo siamo stati più dominanti, abbiamo avuto pazienza, non ci siamo precipitati, abbiamo saputo giocarla col posizionamento. Beh, nell'ultimo terzo ovviamente dobbiamo affinare, ma abbiamo visto molte cose su cui lavorare. Chiaramente c'è da lavorare molto su quel passaggio... sì, forse quando eravamo fuori abbiamo fatto scelte un po' prevedibili, che... beh, che era il momento più adeguato per far sì che l'avversario non ti prenda il tempo della giocata. Ma è stata una buona esperienza. L'azione del gol è arrivata su palla ferma, una buona azione manovrata che ha portato al rigore.

Nel secondo tempo è cambiato un po'... Oltre al fatto che ci fossero dei fastidi e volessimo gestire i giocatori per averli in perfette condizioni per la prossima settimana, abbiamo anche cercato di fare del secondo tempo qualcosa di più verticale. Eravamo meno... meno di combinazione. È vero che abbiamo avuto più presenza in area con Budimir e Raúl. Hanno giocato tutti un bel pezzo di partita. E, come nel primo tempo, dobbiamo affinare sull'ultimo passaggio, perché siamo arrivati benissimo tre o quattro volte sull'esterno senza poi trovare il compagno. Però beh, dobbiamo lavorare, anche se in definitiva sono contento perché abbiamo competuto, siamo stati bene, siamo stati a un buon livello. Vedo i giocatori già con disinvoltura e, nonostante lo 0-1, non ci siamo disordinati, la squadra ha mostrato maturità e siamo stati lì fino alla fine del match con occasioni da gol.

Servirà a non sorprenderci, questo è molto importante. Sono due tempi molto differenti, ci sono stati molti cambi, ma la squadra non ha modificato l'identità che volevamo per la partita. Non abbiamo visto in nessun tratto di gara la squadra calare o stare molto male, abbiamo mantenuto una linea costante. Ora dobbiamo affinare quelle decisioni che dobbiamo prendere, è una questione di tempo. Vogliamo farlo quanto prima, ma sono contento di come abbiamo affrontato la partita contro un avversario molto potente. Sì, finire di affinare e far sì che i giocatori accumulino minuti nelle gambe, a chi manca ancora quando prenderà la giusta cadenza di pedalata, la squadra mostrerà sempre più cose. Ci stiamo lavorando e sabato avremo un'altra opportunità per continuare a sommare minuti di competizione, che consideriamo tutti molto importanti per la prossima settimana, per la prima giornata di campionato, con i giocatori con minuti e capaci di affrontare la partita".