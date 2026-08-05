Calciomercato Napoli, Alvino: "Manna sa di aver detto una bugia"

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Il giornalista Carlo Alvino dal ritiro di Castel di Sangro è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "C'è stata un'amabile bugia detta nei giorni scorsi dal ds del Napoli Giovanni Manna, ovvero la frase sul mercato del Napoli in attacco al completo. Lo ha detto sapendo di mentire e in modo giusto visto che già in quel periodo si lavorava all'addio di Lukaku e Manna già conosceva bene il suo destino. Su Lucca, è come una partita di ping pong. Ora la pallina è nel suo campo. L'ha gettata con forza con un diritto violento Allegri.

Ora è tutto nelle mani e nella testa dell'attaccante e nella sua voglia di dimostrare che lo scorso anno è stato negativo per una serie di motivi. Il flop è clamoroso ma ora basta cercare colpevoli. Cerchiamo di capire se può riscattarsi, adesso. Si può aprire una pagina nuova se si riscatta, altrimenti il club sarebbe obbligato a tornare sul mercato per un attaccante. Non basterebbe infatti il solo Hojlund. E' una valutazione che va fatta anche in tempi relativamente brevi ma, ripeto, tutto è nelle mani di Lucca".