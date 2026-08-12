Bari, il talento azzurro Esposito si presenta: "Sono scugnizzo, il mio idolo è Kvara"

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Giornata di presentazione per Mattia Esposito, nuovo esterno offensivo del Bari classe 2008 arrivato dal Napoli che l'ha prelevato dal Sorrento soffiandolo ad una nutrita concorrenza. Il giovane talento ha parlato in conferenza stampa, toccando vari temi:

“La chiamata è stata all’improvviso, ho ricevuto tanti messaggi di benvenuto. Sono molto giovane ma con tanta personalità, la pressione non la sento. Lavezzi? E' un grande calciatore, ma il mio idolo è Kvaratskhelia. Io sono uno scugnizzo, a me la fame e la cattiveria non mancano nonostante l'età. La mia è una storia complicata, ho lasciato la scuola presto e ho fatto tanti sacrifici. Bari? E' una piazza calorosissima, che vuole stare dove merita. Non vedo l’ora di fare l’esordio con questa maglia, è un sogno, è un’opportunità che non capita tutti i giorni”.