Napoli-Favasuli, Caiazza: "Atteso come Roberto Carlos! Manna? Ha stop presidenziali..."

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Il Napoli ha definito (finalmente) l'arrivo di Costantino Favasuli, 2004 del Catanzaro, che può ricoprire il ruolo di terzino destro e sinistro. Ne ha parlato il giornalista Salvatore Caiazza: "Favasuli? Non c'è ancora nessuna ufficialità. Nei prossimi giorni ci saranno le visite mediche. Non si offenda nessuno, non è Roberto Carlos. Lo si attende come se dovesse arrivare Roberto Carlos. E' bravo, avrà i suoi spazi per mettersi in mostra, il Napoli copre il ruolo di terzino destro, può giocare anche a sinistra, ma ora bisogna coprire il ruolo di centrale difensivo.

Caiazza sul mercato in ritardo

Mercato? Ci sono obblighi presidenziali. Non vuole sfondare il muro economico che fa scattare la multa Uefa per Roma, Fiorentina ecc. ADL non è disposto a sborsarli e ad oggi quindi entra Favasuli, Badiashile, forse a fine mercato un rinforzo in attacco altrimenti si rinvia a gennaio con la permanenza di Lucca e Lang. Manna? Non prendiamocela con lui, se lui non fa delle operazioni è perché ci sono obblighi societari e presidenziali dopo i 300mln spesi per Conte. E' un giovane direttore sportivo, ma dopo la scoppola di Verona ha fatto anche una grande campagna acquisti in pochi giorni...".