Favasuli-Badiashile, Del Genio: "Mercato in ritardo, ma anche il primo anno di Conte..."

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Calciomercato Napoli, l'analisi di Paolo Del Genio

Il Napoli quest'oggi ha definito l'arrivo di Costantino Favasuli, laterale 2004 dal Catanzaro, ma non ancora Badiashile che resta però vicino ai partenopei. Ne ha parlato il giornalista Paolo Del Genio su Canale 8:

"Favasuli si poteva prendere prima? Ieri, l'altro ieri o domani, è tardi se facciamo un discorso di tempistiche. Lui è bravo, Badiashile ci sorprenderà e si inserirà subito, ma è tardi. Poi non significa molto perché pur facendo tardi il primo anno di Conte si è vinto lo Scudetto. Il mercato è in ritardo, lo sappiamo, è complesso, si sta concludendo il secondo ritiro. Si è parlato per 25 giorni senza acquisti, poche conferenze, pochi spunti. S'è parlato quasi di nulla, siamo eroi (ride, ndr). Non bisogna drammatizzare e lasciarsi andare al catastrofismo, poi sugli aspetti economici e finanziari dovrebbero parlare gli esperti, io sono per le specializzazioni".