Marchegiani: "Inter davanti a tutte, poi dietro c'è il Napoli con Allegri"

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Una griglia di partenza con l'Inter ancora davanti a tutti e il Napoli indicato come principale antagonista. Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e della Nazionale, ha analizzato le gerarchie della nuova Serie A partendo dai campioni d'Italia: "Non ci sono dubbi sul fatto che l'Inter parta ancora davanti a tutte le altre perché ha vinto l'ultimo scudetto e ha la squadra più completa. Altri club stanno cercando di avvicinarsi a Chivu ma spesso l'ultimo passo, quello che serve per colmare il divario, è anche quello più difficile", le sue parole a Sky Sport. Nessun particolare allarme neppure per la fascia destra dopo le partenze di Dumfries e Palestra: "Tutti si dimenticano che Luis Henrique, che ha giocato spesso la scorsa stagione, non è l'ultimo arrivato e che Diouf si è spesso adattato al ruolo di esterno. Non credo che quel ruolo sia un problema".

Marchegiani: "Napoli pronto a sfidare l'Inter, Allegri sfrutterà il lavoro di Conte"

Alle spalle dei nerazzurri, Marchegiani vede soprattutto il Napoli di Massimiliano Allegri: "C'è il Napoli, che mi sembra la squadra più pronta per sfidare i nerazzurri. Allegri è troppo bravo per non sfruttare al massimo quello che gli ha lasciato Conte. E a chi non è convinto, ricordo che Max quando ha ereditato la Juve di Antonio ha vinto cinque scudetti di fila". Tra le possibili protagoniste anche la Roma: "Ho una stima infinita di Gasperini, quindi la inserisco tra quelle che stanno cercando di ridurre il gap che la divide dall'Inter. Quando si sente amato e sostenuto, il tecnico giallorosso esprime il massimo delle sue potenzialità". Per riuscirci, però, servirà una rosa profonda: "Il suo calcio è stressante e dispendioso: devono garantirgli due giocatori per ruolo, soprattutto sulle corsie esterne e in attacco".