Di Canio crede in Allegri: "Sa gestire una squadra stremata dal metodo Conte"

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Paolo Di Canio, ex attaccante anche del Napoli ed oggi opinionista in tv, è stato intervistato da Il Corriere della Sera ed ha parlato diffusamente di temi riguardanti il nostro calcio: "Griglia di partenza? Inter distaccata, poi Juve e Napoli, dopo Milan e Roma. Inter ha maggiore consapevolezza e il valore è la società. E le altre grandi hanno cambiato tecnico. Allegri? Prende una squadra stremata dal metodo Conte, sa gestire ed è aperto al confronto. Manca ancora qualcosa per il doppio confronto". E poi ancora, c'è il Como: "Fabregas fa un calcio dispendioso e la Champions ruba energie. Un bel test, per tutti". E poi Spalletti e la sua Juventus: "Ha preso le misure, ora è protagonista anche sul mercato. Parte da anti-Inter, come il Napoli".

Leao? Stiamo sempre a chiederci perché fa quattro buone partite e poi si ferma. È passato da un allenatore all'altro e ha sempre lo stesso atteggiamento. Amorim dice che deve divertirsi, ma smettiamola: in campo chi è che si diverte? Si suda, si lavora, si corre e soprattutto ci si sacrifica. Il calcio è un lavoro, non due o tre ore al giorno ad allenarsi". Quindi spende qualche parola anche per lo stesso Amorim: "Sicuramente è tra i migliori tecnici emergenti ma avrà molto da fare. Allo United mi colpì perché volle fare subito il duro, mettendo fuori squadra Rashford, poi Mainoo e non l'ho trovato corretto. Ora dice che Leao deve divertirsi… Non capisco. Musica e sfilate sono contemplate?".