Mauro frena sulla Juventus: "Inter e Napoli molto più avanti!"

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L'ex Napoli e Juventus Massimo Mauro ha analizzato i temi di casa bianconera ai microfoni de La Gazzetta dello Sport parlando anche del Napoli in un'ipotetica griglia di partenza della Serie A:

"Kolo Muani è bravo a buttarsi nello spazio, farà bene" ha detto Mauro di Kolo Muani, poi ha aggiunto: "Potrebbe essere il nuovo Osimhen". L'ex bianconero ha poi sottolineato le difficoltà della squadra sul mercato: "La Juventus lavora in emergenza da tre anni, ma ora ci sono i migliori dirigenti del triennio. Non sbagliare è impossibile quando devi ricostruire una squadra che non vince da diversi anni, mi auguro commettano meno errori dei predecessori. L’Inter e il Napoli sono molto più avanti della Juventus. I bianconeri sono meno forti e se la giocheranno con Roma, Como e Milan per il terzo, il quarto e il quinto posto. Spero si inserisca nel giro anche la Fiorentina".