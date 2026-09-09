Behrami sta con Allegri per i cambi di Milano: "Se sto realizzando l’impresa, metto Badiashile"

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Valon Behrami analizza Napoli-Arsenal e il momento degli azzurri, partendo dal precedente del 2013: «Fuori con 12 punti per differenza reti ma a 3 minuti dalla fine eravamo passati, perché il Borussia Dortmund stava pareggiando a Marsiglia». Queste le sue parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

Sulla sfida di oggi, l’ex centrocampista riconosce la forza dei Gunners: «Sembra una sfida impossibile contro i finalisti dell’ultima Champions. Una squadra pazzesca per fisicità e organizzazione. Arteta riempie il campo, porta i terzini dentro, non si sfianca venendoti a prendere alto ma se serve lo fa. In Inghilterra non viene esaltato il suo metodo, ma ha portato l’Arsenal a vincere».

Behrami promuove anche quanto visto contro l’Inter: «A me il Napoli di Milano è piaciuto, ha fatto tutto quello che doveva, anche mettere paura all’Inter al 90’. E penso sia stato giusto intervenire come ha fatto Allegri: se sto realizzando l’impresa, metto dentro Badiashile. È andata così, si riparte».

Secondo l’ex azzurro, Allegri può trovare un punto debole nel centrocampo inglese: «Sa tutto, ha studiato l’Arsenal: sono equilibrati, veloci nel recupero, hanno un centrocampo mostruoso ma proprio là in mezzo c’è uno spazio». E aggiunge: «A me pare che alle spalle di Rice si possa attaccarli. Immagino De Bruyne. È un match in cui i favoriti sono loro ma l’esperienza di Max in Champions insegna che lui sa come assorbire i danni per sé e come crearli agli altri».

Fondamentale sarà evitare gli errori: «Il Napoli ha subito 5 gol tutti su disattenzioni individuali. Oggi non puoi permettertele».

L’uomo chiave, invece, potrebbe essere Lobotka: «Lobotka più di ogni altro. Perché quando l’Arsenal verrà ad accerchiare, servirà chi sappia distribuire. E lui ha i mezzi e l’intelligenza per arrivare a De Bruyne o tentare l’aggiramento largo. Ci sarà da soffrire e da avere pazienza, quella che mi pare stia mancando nell’ambiente, perché avverto un po’ di negatività».

Infine, sul campionato Behrami indica la sua favorita: «Inter, di slancio. Con Roma e Como che daranno fastidio finché sarà possibile».