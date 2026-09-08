Napoli-Arsenal, Gifuni fa il pronostico: "Azzurri a viso aperto, può finire 2-2"

vedi letture

Gifuni presenta Napoli-Arsenal e pronostica un possibile 2-2 nella sfida del Maradona.

Nel corso di ‘Aspettando Il Bello del Calcio’ su Televomero, il giornalita Gianluca Gifuni ha parlato dell’inizio di stagione del Napoli: “Il Napoli finora è senza identità, ma di buona volontà. Allegri ha trovato una squadra che veniva da 2 anni con un altro allenatore, che aveva un’altra mentalità e un’altra struttura fisica, di gioco. Ovviamente ha dovuto cambiare qualcosa, ma credo che non ci sia ancora riuscito. Per sua stessa ammissione, la squadra è in difficoltà a giocare senza palla.”

Su Inter-Napoli: “Una squadra che va in vantaggio 2-0 non può lasciare gli spazi, in area e sulle fasce, che ha lasciato il Napoli. Io dopo il 2-0 ho visto un Napoli disunito: ma come è possibile? Il Napoli ha difficoltà a gestire la partita senza palla. A Milano, il Napoli ha saputo attaccare molto bene, è cresciuto dal punto di vista della manovra offensiva. Però non posso non giudicare il fatto che, in alcuni momenti della partita, la squadra avversaria entri con troppa facilità nell’area di rigore del Napoli.”

Sulla classifica: “Non mi spaventa, ma mi spaventa il fatto che Allegri abbia detto almeno tre volte che il Napoli deve migliorare nella fase difensiva. Mi spaventa questo.”

Sul calciomercato: “Il Napoli aveva l’obiettivo – e l’ha raggiunto – di abbassare il monte ingaggi.”

Sul rinnovo di McTominay: “Ha 29 anni, è a un bivio decisivo: o rinnova con il Napoli, o ha l’ultima occasione di un contratto importante con un’altra squadra.”

Sull’Arsenal: “Il Napoli potrebbe soffrire Saka come ha sofferto Diao contro il Como. Io mi aspetto una buona partita da parte del Napoli in fase offensiva, un Napoli a viso aperto, che subirà anche qualche gol: un 2-2 potrebbe uscire da questa partita.”

Su Hojlund: “I due gol che ha fatto in questo inizio di stagione, e attenzione perché ne ha fatti due in tre partite, sono in stile Higuain: lo possiamo dire?”