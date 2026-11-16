Belgio, Moreira esalta De Bruyne: "È speciale, vede cose che altri non vedono"

Diego Moreira, esterno offensivo del Milan e tra i protagonisti della vittoria del Belgio per 4-1 contro l'Italia

Diego Moreira, esterno offensivo del Milan e tra i protagonisti della vittoria del Belgio per 4-1 contro l'Italia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita. Il calciatore ha festeggiato il suo primo gol con la Nazionale, soffermandosi anche sull'importanza di Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e punto di riferimento della selezione belga.

"Sono molto felice per il mio primo gol in nazionale, è stato un momento speciale. Abbiamo vinto e c’era la mia famiglia, è una serata che ricorderò per sempre".

Cosa ha fatto la differenza?

"Abbiamo giocatori davvero forti davanti, penso a Doku e De Bruyne. Però in questo sport servono tutti, e tutti hanno fatto una grande partita".

Cosa rappresenta De Bruyne per il Belgio?

"È speciale. È un piacere averlo con noi, vede delle cose che gli altri non vedono: ha tanta esperienza e siamo felici di averlo".

Il ritorno al Milan dopo i complimenti di Van Bommel.

"In Italia ho imparato tanto, è un campionato che ha tanti giocatori d’esperienza. Imparo tanto anche in nazionale, giocare con il Belgio e con il Milan sono due cose positive, ne sono molto felice".

Come si recupera in campionato?

"È difficile, ma lavoriamo per questo e dobbiamo essere preparati. Abbiamo tanti buoni giocatori che ci aiuteranno".