Chiariello: “De Bruyne per me può andarsene! Si valorizzerà Vergara. Mercato non stravolgerà…”

Nel corso del suo editoriale a Campania Sport, il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi soprattutto sulle differenze di rendimento di alcuni calciatori tra club e nazionali. Da Hojlund a Vergara, passando per Kevin De Bruyne, Chiariello ha sollevato interrogativi sulle scelte tattiche di Massimiliano Allegri e sulla capacità della squadra di valorizzare i propri uomini migliori: "La storia tra le nazionali e i club è sempre molto complessa. A volte le nazionali sono fonte di problemi per i club, altre volte rappresentano quasi una sorta di ciambella di salvataggio. Ci sono calciatori che sono stati bandiere assolute nei loro club, ma molto divisivi in nazionale, al punto da alimentare rivalità storiche come Mazzola-Rivera e Totti-Del Piero. È l'Italia dei guelfi e ghibellini, di Coppi e Bartali, un Paese che si divide sempre in fazioni. Ci sono stati giocatori considerati divinità nei rispettivi club, come Antognoni a Firenze o Mancini alla Sampdoria, che con la nazionale non hanno avuto una storia altrettanto felice. Antognoni è stato spesso contestato, mentre Mancini e Zola, pur essendo grandissimi calciatori, non sono riusciti a incidere come avrebbero potuto in azzurro. Un allenatore come Bearzot si giocò tutto per difendere Paolo Rossi, che arrivava al Mondiale del 1982 con appena tre partite nelle gambe dopo una lunga inattività.

Altre volte, invece, la nazionale diventa una ciambella di salvataggio e addirittura un punto di riferimento per il club. Penso, per esempio, ad Antonio Cabrini dopo il Mondiale del 1978. Era stato una delle rivelazioni del torneo, imponendosi subito come uno dei migliori terzini sinistri del mondo. Nella stagione successiva attraversò un periodo difficile con la Juventus, ma continuò a giocare bene in nazionale. Quelle prestazioni gli permisero di conservare fiducia e continuità, prima di affermarsi definitivamente come uno dei grandi terzini della storia del calcio. Questo accade anche oggi.

Hojlund e la differenza di rendimento in nazionale

Prendiamo Hojlund. A Napoli è un centravanti abbastanza contestato per la scarsa capacità di segnare, poi va in nazionale e diventa un castigamatti. Cinque gol in cinque partite, una doppietta in Portogallo, due reti da centravanti di grande livello: cattivo, rapace, forte. Abbiamo visto subito un Hojlund diverso. Perché in nazionale è un giocatore determinante, un centravanti vero, mentre nel Napoli non riesce non soltanto a segnare, ma neppure a incidere? Nelle ultime partite abbiamo visto un Hojlund che si fa anticipare da Juan Jesus, ormai calcisticamente anziano, oppure che contro la Lazio, davanti a Mandas, si impappina su un pallone che avrebbe dovuto soltanto spingere in porta con un po' di cattiveria in più. Intanto Hojlund tornerà da questa parentesi con la nazionale con il morale a mille, dopo essere arrivato con le ruote sgonfie per le sue prestazioni nel Napoli. Per Allegri è un grande vantaggio, ma anche un'accusa. Perché questo calciatore con noi non rende e in nazionale è un'ira di Dio? Domanda senza risposta.

Lo stesso discorso vale per Vergara. Nel Napoli viene utilizzato da terzino destro, terzino sinistro, mezzala: tutto tranne che nel ruolo che Mancini considera il suo, quello di esterno destro che rientra sul piede invertito. Quando entra in nazionale in quella posizione gioca benissimo. Dimostra personalità e qualità. Entra contro la Francia, non certo l'ultima arrivata, e si procura un rigore, oltre a realizzare alcune giocate molto brillanti.

Poi c'è il caso dei casi: Kevin De Bruyne.

In nazionale è un altro giocatore. Gioca da numero otto, in un centrocampo a tre con Lavia centrale, Tielemans mezzala sinistra e De Bruyne mezzala destra. Nel Napoli viene utilizzato da regista, trequartista, sottopunta, spostato sulla fascia, ma quasi mai da mezzala. L'eccezione è stata la partita contro la Lazio, quando abbiamo visto un centrocampo a tre con Gilmour centrale, McTominay a sinistra e De Bruyne a destra. Ha disputato una partita poco più che sufficiente, ma almeno nel suo ruolo. Lui è un numero otto nato, cresciuto e vissuto come tale. Quello è il suo ruolo. Il fatto è che a Napoli non trova una collocazione stabile. Non è diventato l'uomo al quale tutti avremmo dovuto aggrapparci per la sua immensa qualità, superiore a quella degli altri, e ho anche l'impressione che non si trovi particolarmente bene nell'ambiente.

La moglie ha manifestato il desiderio di andare via e, secondo me, con i compagni non c'è tutto questo feeling. L'allenatore ha fatto di tutto per blandirlo, portarlo dalla sua parte e farne il suo Modric, ma De Bruyne è rimasto quasi un corpo estraneo a questa squadra. Andrà via a gennaio al PSV Eindhoven? Per quanto mi riguarda, può anche andar via. Non avrei rimpianti, perché una sua partenza consentirebbe al Napoli di risolvere innanzitutto un problema: quello di poter valorizzare Vergara. Il Napoli quest'anno difficilmente andrà in Champions League, diciamocelo con molta chiarezza. La zona Champions è molto lontana e, se dovesse riuscire a raggiungerla, compirebbe un miracolo.

Non può essere il mercato a cambiare completamente le carte in tavola, anche perché il Napoli non può spendere cifre esagerate. Toglietevelo dalla testa che a gennaio arriveranno investimenti da 80 o 100 milioni di euro. Qualcosa si può fare, naturalmente. E soprattutto si possono valorizzare i giovani che già ci sono: Favasuli, Vergara, Alisson, Hojlund, che è ancora giovane, e Marianucci, che considero un buon giocatore.

Ci sono dei possibili partenti? I nomi li conoscete. Beukema potrebbe essere ceduto, anche perché dall'estero ci sarebbe qualche richiesta. A Napoli la sua esperienza è stata finora fallimentare. Lang e Lucca sono sulla bocca di tutti, mentre ci sono altri due giocatori che fanno discutere: De Bruyne e Anguissa. Il Napoli riuscirà a liberarsi di tutti questi uomini e ad avviare una rifondazione? Sentirete tanti nomi di mercato, ma vi invito a non farci troppo affidamento. Una volta contai addirittura 38 portieri accostati al Napoli. Alla fine chi arrivò? Nessuno. Rimase Pepe Reina.

Piuttosto, bisogna considerare che il mercato del Napoli è soggetto a un paradosso. Lo chiamo il "paradosso Allegri". Che cosa significa? Se Allegri dovesse riuscire a mettere insieme una serie importante di vittorie, un filotto di quelli buoni, potrebbe cambiare completamente lo scenario. Dovrebbe battere subito Torino, Sassuolo e Lecce per avviare il rilancio. Poi dovrebbe vincere contro il Milan, perché almeno uno scontro diretto bisognerà pur conquistarlo, considerando i due punti raccolti sui quindici disponibili nelle ultime cinque partite di questo tipo.

E dovrebbe vincere anche le altre sfide decisive per restare in corsa per la Champions. Senza dimenticare la Fiorentina in Coppa Italia: non vorrai batterla per andare avanti nella competizione? Parliamo, naturalmente, di desideri e non di risultati già acquisiti. Ma immaginiamo che il Napoli riesca a conquistare sei vittorie in otto partite, concedendosi magari una distrazione contro il Manchester City e un risultato non vincente contro l'Atalanta a Bergamo.

Sarebbe un filotto talmente importante che qualcuno potrebbe dire ad Allegri: "Caro Max, hai visto che con i recuperi la squadra è forte come ti avevo detto? Non hai bisogno di acquisti". Il paradosso è proprio questo: fare troppo bene potrebbe convincere la società a non intervenire sul mercato.

Ma esiste anche il paradosso opposto. Se il Napoli dovesse continuare a fare male, senza recuperare terreno, potrebbe arrivare a gennaio ancora a nove o dieci punti dalla Champions. A quel punto De Laurentiis potrebbe chiedersi: "Ma che li spendo a fare i soldi adesso, se non servono?".

Ecco perché fare troppo bene o fare troppo male potrebbe non aiutare il Napoli sul mercato. Avvicinarsi invece a cinque punti dalla zona Champions, dando la sensazione di poter realmente competere per il quarto posto, potrebbe rappresentare il presupposto per un mercato di gennaio capace di portare qualcosa di buono. E vi dico già da adesso che c'è un calciatore che il Napoli potrebbe prendere. Si chiama Sebastiano Esposito. Sarebbe delittuoso non portarlo a Napoli".