Bezzi: “Allegri sta faticando, ma le sue responsabilità non sono così grandi"

Gianni Bezzi analizza le difficoltà del Napoli e ridimensiona le responsabilità di Allegri nell'avvio di stagione degli azzurri.

Il giornalista Gianni Bezzi è intervenuto ai microfoni di "Maracanà", trasmissione della radio di Tuttomercatoweb.com, soffermandosi sul momento del Napoli e sulle difficoltà incontrate da Massimiliano Allegri in questo avvio di stagione. Sul tecnico azzurro, Bezzi ha spiegato: “Sul Napoli dico che Allegri sta faticando, con una squadra che ha avuto dei problemi. La vera delusione credo sia Sarri, perché l'Atalanta ha ottenuto risultati più che eccellenti con Gasperini, ma ora non sta rendendo. Allegri, secondo me, ha delle responsabilità ma non così grandi. E ce l'ha anche Chivu. Se vuole mantenere l'Inter a certi livelli, deve sbrigarsi a cambiare il portiere”.

Bezzi sulla Nazionale: “Aspetti positivi, ma piedi per terra”

Il giornalista si è poi soffermato sulla Nazionale e sulla prestazione contro la Turchia: “L'Italia va valutata dalla prestazione contro una Turchia impresentabile? Non ho pregiudizi, ma dico che sì mi sono divertito a vedere l'Italia, mi è piaciuta nell'atteggiamento, ma dobbiamo stare con i piedi per terra. E' una Nazionale la Turchia che aveva fatto ridere ai Mondiali, mancavano due elementi come Calhanoglu e Yildiz anche. Mi è piaciuto l'esperimento dei fratelli Esposito. E poi anche Fagioli, con Mancini che lo ha rilanciato. Degli aspetti positivi ci sono ma non va dimenticato che l'avversario ha giocato la partita peggiore degli ultimi tempi”.

Spazio anche alla Juventus e alla corsa Champions: “Quello che ha detto Carnevali è stato un messaggio molto chiaro all'allenatore. La Juve non si può permettere di rimanere fuori dalla Champions. Se la Juve sbaglia, nel calderone ci rimane anche Carnevali. Ad oggi vedo Roma, Inter, ma ci metto anche Milan, Napoli e Como. Per me la Juve dovrà fare molta attenzione. Ha una squadra con dei problemi non da poco in difesa, in porta, in attacco. Gli manca un giocatore importante come Yildiz. Carnevali ha voluto parlare per dire 'Spalletti, fai attenzione'. Dopo queste dichiarazioni ora vedo Spalletti che vedrà ombre attorno a sè. Non ha il carattere per affrontare queste situazioni”.

Infine, Bezzi ha commentato il caso FIGC: “C'è un problema a monte, da quando è diventato Malagò presidente. Non doveva essere lui e dare un segnale diverso di rinnovamento. La questione politica la lascerei da parte, ma come questione personale tra Malagò e Abodi è un aspetto da valutare”. Bezzi: “Allegri sta faticando, ma le sue responsabilità non sono così grandi. Il Napoli ha avuto dei problemi”.