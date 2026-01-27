Podcast Bezzi bacchetta Spalletti e Conte: “Sbagliano spesso con le parole…”

vedi letture

Gianni Bezzi, giornalista, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Napoli verso il Chelsea, con Conte che se la prende con Spalletti...

"Uscita infelice però questi due allenatori non sono dei prìncipi della comunicazione. Entrambi spesso sbagliano, quando mettono i guantoni, colpiscono spesso come non dovrebbero. Certo, a Torino il Napoli non ha giocato da vincitrice dello Scudetto".

Milan e Juve, chi convince di più come anti-Inter?

"A inizio stagione dicevo Milan campione d'Italia e lo dico ancora ora che è a 5 punti dall'Inter. Io dico poi che la Juventus è in crescita, il Napoli un po' in difficoltà".

Fiorentina, il figlio di Commisso nuovo presidente:

"E' una bella notizia, perché Commisso è stato un presidente che è piaciuto a molti, anche da chi è lontano dalle vicende della Fiorentina. La prematura scomparsa ha creato smarrimento, abbiamo visto quanto ha faticato la squadra a livello tecnico. E' all'insegna della continuità, c'era un po' di incertezza e credo che ora la piazza possa ripartire con una serenità diversa".

Come si spiega il blackout del Bologna?

"Il Bologna sta mostrando delle carenze in vari reparti, soprattutto in difesa. Sembra avere dei problemi di concentrazione. Sento qualche polemica sul mercato estivo, che forse poteva portare qualche nome più importante, otto sconfitte sono tante e nelle ultime 5 ha fatto solo 4 punti. Direi che è forse la sorpresa in negativo del campionato".