Pres. Pescara svela: “Insigne ha aspettato il Napoli fino a ieri! Voleva solo due squadre”

Lorenzo Insigne riparte dal Pescara. Daniele Sebastiani, presidente del club abruzzese, a Fanpage.it ha raccontato alcuni retroscena sull’affare: "Lorenzo viene da noi perché la sua volontà era quella di tornare o a Napoli o a Pescara. Sono le due società che hanno segnato la sua carriera, quindi per noi è una cosa molto bella. È anche un importante segno di riconoscimento da parte sua. È un ritorno al passato, quasi romantico. Succede poche volte. A Pescara, negli ultimi anni, abbiamo fatto due cose davvero belle: l'ingresso di Marco Verratti in società e il ritorno di Insigne a giocare qui".

Proprio Verratti ha avuto un ruolo chiave nell'operazione, insieme allo stesso Sebastiani: "Direi che siamo stati decisivi entrambi. Il rapporto che ho sempre avuto con Lorenzo è stato bellissimo. La trattativa andava avanti da circa un mese: ci siamo incontrati a Napoli e abbiamo deciso di mantenere il massimo riserbo. Lorenzo è stato corretto con noi, ci ha detto chiaramente quello che pensava. Ci ha detto che, se entro lunedì non si fosse sbloccata una certa situazione, sarebbe venuto a Pescara. Ed è andata esattamente così".

Insigne arriva con grande entusiasmo e voglia di rimettersi in gioco: "Non ha ancora scelto il numero di maglia, ma è molto contento. Ha voglia di tornare a giocare, perché per lui la cosa più importante è stare in campo. Per noi è una bellissima notizia e credo lo sia anche per Lorenzo".