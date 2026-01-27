Podcast Colonnese lancia Zielinski: “E' tornato a fare la differenza come accadeva a Napoli”

L'ex calciatore Francesco Colonnese ha parlato di Inter a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter, che cosa ha portato Chivu a questa squadra?

"Ha portato equilibrio, concretezza, serenità, anche rigidità, perchè si vede che la squadra lo segue per la personalità che ha, visto che il suo passato conta in un piazza che ha vinto tanto e i giocatori hanno rispetto per lui. Non ha cabiato nulla dal punto di vista tattico. Lui non è mai fuori dagli schemi, è molto equilibrato nelle vittorie e nelle sconfitte, e in un calcio italiano sempre molto nervoso lui è quello più pacato".

Più forte Zielinski di Calhanoglu ora?

"Il polacco sta facendo tutto ora, si è conquistato la stima di un ambiente che fino a poco fa non aveva. E' tornato a far vedere che sa fare la differenza, come a Napoli, che sa segnare e fare bene nelle due fasi. Giocatori così sono difficili da trovare. Calhanoglu però negli anni è stato l'equilibratore di questa Inter".

L'obiettivo dell'Inter era Fabregas forse:

"Il rifiuto di Fabregas è dettato dal fatto di poter avere meno voce in capitolo di quella che ha al Como. Lì comanda lui. Ma è solo una sensazione".

Milan e Juve, chi convince di più come anti-Inter?

"Il Milan. Perchè gioca una volta a settimana, Allegri è abile, scaltro, è lì ed è temibile. C'è uno scontro diretto ancora da giocare. Il Napoli è a -9 e non sono pochi, la Juve a -10".