Malfitano: “Perché ADL o Conte non hanno protestato per il rigore negato con la Juve?”

Il giornalista Mimmo Malfitano, firma storica de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Marte: “Il rigore su Hojlund è sacrosanto, Bremer interviene prima con un braccio e poi con l’altro. Mariani domani arbitra, non avrà turni di stop né lui né Doveri, nonostante Rocchi non abbia ritenuto soddisfacente la direzione di gara tra Juve e Napoli. Questo è il fulcro del ragionamento: bocciati entrambi dal designatore arbitrale ma comunque arbitreranno.

Perché il Napoli non si espone? Perché De Laurentiis, Manna, Conte non protestano e dopo la partita il tecnico sembrava quasi mortificato? Forse perché il patron ha dato tutti i poteri a Conte lasciandolo anche a gestire questi aspetti… Il Napoli ha subìto troppi torti arbitrali, e ultimamente non sta protestando in modo adeguato.

Col Chelsea la vedo dura, onestamente è molto complicato qualificarsi ai play off. Ho visto il Chelsea giocare, anche senza svariati titolari, se giocano così per il Napoli sarà durissima davvero. Gli inglesi verranno qui principalmente per non prendere gol, hanno bisogno di punti e di buona differenza reti per evitare i play off e qualificarsi direttamente alla fase ad eliminazione diretta. Non ho dubbi sulla prestazione del Napoli, relativamente alle risorse e al momento contingente degli azzurri. Se il Napoli riuscisse a fare punti domani, sarebbe già una grande impresa.

Domani non bisogna prendere gol e bisogna farli! E’ tutto qui il discorso: se prendi gol non lo recuperi. Il Napoli deve partire molto accorto. Spinazzola a destra con Gutierrez a sinistra e Di Lorenzo dietro mi sembrerebbe l’assetto migliore possibile al momento. Conte mi è parso tranquillo, di solito prima di partite così fondamentali come quella di domani è molto teso. Oggi l’ho visto sereno, consapevole della situazione del Napoli. Ha invitato tutti all’ottimismo ed il Maradona a raccolta perché sostenga la squadra dall’inizio alla fine. Conte ora non può permettersi di sminuire il valore dei giocatori che ha a disposizione e quindi ha voluto dare all’esterno questo senso di serenità. In spogliatoio sono sicuro che caricherà a dovere la squadra e sono convinto che ogni giocatore che domani scenderà in campo, lo farà con tutta l’attenzione e la carica possibili”.