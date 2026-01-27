Montervino: “Ho sentito dire che i napoletani fanno le vittime, ma su Hojlund è rigore netto!”

Nel corso di ‘Ne Parliamo il Lunedì’ su Canale 8, è intervenuto l'ex calciatore azzurro Francesco Montervino: “Bremer-Hojlund? Con troppa leggerezza ho sentito dire che i napoletani fanno le vittime. Quello è rigore sacrosanto, non si può sentir dire che quel contatto è stato leggero. A prescindere dall’intensità non c’è discussione su quell’episodio, è netto. Anche il linguaggio del corpo di Bremer…Non voglio neanche pensare al fallo su Vergara, ma quello su Hojlund è rigore!”.