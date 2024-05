Biasin: "Conte per riportare l'energia persa dal Napoli. Se arriva occhio a Oriali"

"ADL per la panchina ora è chiamato a fare una scelta forte, che per tanti può risultare scomoda".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Fabrizio Biasin, presente a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, ha parlato della partita persa dal Napoli contro il Bologna e del futuro del club azzurro: “Quello che non sta succedendo in campo lo vedono tutti, il Napoli in questa stagione non funziona e tanti tifosi sperano che la stagione termini in fretta. Bisogna però pensare al prossimo anno, che deve essere quello del rilancio.

ADL per la panchina ora è chiamato a fare una scelta forte, che per tanti può risultare scomoda: ci si porterebbe a casa un allenatore bravissimo ma con qualche effetto collaterale. Per me Conte dovrebbe essere la scelta per il Napoli, riporterebbe tutta l’energia che è mancata quest’anno.

Contestazione? I tifosi fanno bene a fischiare, i calciatori devono impegnarsi sempre al massimo.

Silenzio stampa? Ci si riferisce spesso a mancate dichiarazioni dei calciatori, ma la verità è che quello di quest’anno è un silenzio stampa del presidente. Napoli senza coppe il prossimo anno? Se la società avesse in mente l’obiettivo minimo di arrivare alla Conference League, non avremmo assistito alla brutta partita di sabato.

Osimhen? Il suo atteggiamento quest’anno è stato sbagliato e lui ha approfittato di una gestione sbagliata da parte del club, non è stato un vero professionista. Poi è un giocatore talmente forte che in cinque minuti può fare due gol.

Rivoluzione tecnica? La figura di Giuntoli è stata importante per come ha costruito e assemblato la squadra che aveva a disposizione Spalletti. Per cambiare tanti giocatori come vorrebbe fare il club serve un dirigente veramente bravo.

Chi sarà il prossimo allenatore del Napoli? Antonio Conte, in questo caso attenzione anche al nome di Lele Oriali”.