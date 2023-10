Biasin: “Non so come si faccia ad andare avanti con Garcia. Che errore di ADL, l’ha bruciato!”

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di TvPlay

Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi di Libero, ha parlato del momento del Napoli ai microfoni di TvPlay: “Non so come faccia ora il Napoli ad andare avanti con Garcia. Mi sembrava possibile l’approdo di Conte al Napoli, ma adesso mi chiedo come si andrà avanti per gli azzurri. Diventa difficile da gestire adesso come situazione, anche perché ci sono dieci giorni senza partite. Le dichiarazioni di di De Laurentiis sono un grave errore, ci sono molti allenatori che dopo risultati negativi si sono tirati fuori da momenti di difficoltà. Pensate ad Inzaghi. Ma Marotta mai lo ha messo in discussione pubblicamente. ADL lo ha bruciato”.