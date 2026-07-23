Mediaset, Benvenuti: "Guardiola ct sarebbe rivoluzionario, ma ostacoli enormi. Su Conte..."

vedi letture

Francesca Benvenuti parla della Nazionale, della candidatura di Conte e del primo Napoli di Allegri.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuta al giornalista Mediaset Francesca Benvenuti: "Guardiola CT? Sarebbe un passo rivoluzionario. Temo che non ci siano presupposti logistici ed economici. La proposta è affascinante, ma ci sono ostacoli insormontabili. La richiesta economica è alta. Abbiamo soppesato queste richieste sul pensiero di Guardiola, che vuole dedicarsi più al tempo libero che il campo. Se fossi smentita, sarei felice, sarebbe un passo straordinario. Significherebbe avere un impatto importante. In tutti i Paesi in cui Guardiola ha lavorato c'è stata una crescita esponenziale delle Selezioni di quel Paese. È accaduto soprattutto in Germania, ma anche in Spagna e in Inghilterra.

Perché la Lega Serie A spinge su Conte? Le qualità di Conte sono note a tutti. La Nazionale ha bisogno di stringere i denti, di rialzarsi. Lui è l'allenatore giusto per questo tipo di situazioni. Sarebbe un ritorno importante, in quegli anni a Coverciano Conte ha fatto crescere una Nazionale che tecnicamente era meno dotata. Era riuscito a compensare quelle mancanze tecniche con la sua garra. Si tratterrebbe di una scelta di grande prestigio. È una risposta anche a Mancini, non gradito alla Serie A, perché ha abbandonato la Nazionale.

La prima di Allegri? Il peso di questa partita è diverso. Lascia sicuramente amarezza, è la prima uscita pubblica. C'è sicuramente un dislivello tecnico e calcio tra Napoli e Arezzo. Onestamente non mi preoccuperei di nulla, con 5 giorni di fatica sulle gambe. Non c'è nessun allarme da suonare. Credo fermamente sia il primo passo. Come i bambini che iniziano a camminare dopo aver gattonato.

Allegri uomo giusto? Assolutamente, penso che la gestione è la caratteristica migliore di Allegri, che coglie il talento del campione e coccola i giovani. L'equilibrio è quello che apprezzo di più in Allegri, non significa solo accontentarsi dei giocatori che ha, ma significa stimolarli. L'anno scorso, in un momento di difficoltà, Vergara si è fatto trovare pronto. Più in generale penso che qualcosina in più il Napoli deve fare in difesa sul mercato".