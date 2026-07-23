Alvino: "Il Napoli deve sostituire Buongiorno con uno di pari livello. Anguissa? E' nel progetto"

vedi letture

Carlo Alvino invita il Napoli a investire per sostituire Buongiorno con un top difensore.

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: “L’infortunio di Buongiorno obbliga il Napoli a intervenire sul mercato e Manna ne è pienamente consapevole. Il club aveva già cercato Gila nei mesi scorsi, ma ora gioca a carte scoperte. La necessità è quella di prendere un difensore centrale e la conoscono tutti. Il mercato è completamente bloccato non solo per il Napoli ed è chiaro che dovrà arrivare qualcuno, probabilmente ad agosto.

Gatti? Non lo vedo quel calciatore utile che possa portare qualità nel reparto arretrato del Napoli, non mi piace. Non perché gioca nella Juventus, ma secondo me dà poco per quello che è il suo ruolo. Non si può pensare di sostituire Buongiorno con un giocatore di pari valore o di sicuro avvenire. La figura di Gatti non mi appassiona affatto.

Da anni, ai nastri di partenza, ai nastri di partenza il Napoli da qualche anno parte per vincere. Perdendo un pilastro come Buongiorno, si deve andare sul mercato per prendere un calciatore simile. È difficile, ma non impossibile. Bisognerebbe fare un sacrificio per essere competitivo per i vertici della classifica, sostituendo Buongiorno con qualcuno di pari valore.

Anguissa ha l’atteggiamento di chi è dentro al progetto. È vero che va in scadenza, noi abbiamo la cattiva abitudine tutta italiana che il calciatore in scadenza diventa un problema e difficile da gestire. Negli altri campionati, i giocatori giocano alla grande fino all’ultima giornata. Ad Allegri, tra l’altro, piacciono i calciatori con le sue caratteristiche e lui risponderà presente.

La seconda maglia? Il centenario con queste maglie è stato celebrato nel modo migliore. Hanno finezza, senso di appartenenza e qualità. Bisogna fare i complimenti alla famiglia De Laurentiis per il lavoro svolto”.