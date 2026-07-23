Sostituto Buongiorno, Del Genio: "Due nomi cozzano con l''avremo pazienza' di Manna"

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Del Genio indica Olivera titolare e invita il Napoli a chiudere per un centrale.

Nel corso di 'Ne Parliamo da Dimaro' su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato le parole in conferenza stampa del ds del Napoli Giovannni Manna: "Per una questione di piede, un mancino, e per una questione di esperienza nazionale e internazionale, in questo momento, se si dovesse giocare domani mattina Genoa-Napoli, partirebbe Olivera. Credo proprio che sia questa la gerarchia in questo momento. Poi, se arriva uno forte che immediatamente si guadagna la maglia da titolare, vedremo. I nomi che stanno circolando mi sa che cozzano maledettamente con 'avremo pazienza', perché se si tratta di due giocatori che a me piacciono, Solet e Lucumí, mi sa che non si può avere tanta pazienza, perché sono giocatori molto appetiti sul mercato.

Ci sono tanti club che li vogliono prendere, quindi sono i classici giocatori che, se li devi prendere, ci devi andare determinato e devi chiudere. Cosa che il Napoli in questo momento può fare fatica a fare, a meno che non ceda poi Rafa Marin e si libera una casella. Deve fare qualche cosa, secondo me. Il discorso della calma è valido, però quando c'è un'emergenza bisogna intervenire. Capisco più il discorso di Favasuli, che lui stesso ci ha detto che al limite arriverà a fine mercato. Tanto c'è Di Lorenzo, appena esce Mazzocchi c'è qualche opportunità, anche perché lo gestisce Mario Giuffredi e sta lì tranquillo e non si muove".