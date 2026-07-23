Lindstrom, Folorunsho, Obaretin? Manna: “Perché sono qui ed il loro futuro…”
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Il ds del Napoli chiarisce la posizione di Lindstrom, Folorunsho e Obaretin.
Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fatto il punto anche sulla situazione di Jesper Lindstrom, Michael Folorunsho e Nosa Obaretin, tre calciatori al centro di diverse indiscrezioni di mercato. Nel corso della conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, il dirigente ha spiegato perché sono stati inseriti nel gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri e quali saranno le valutazioni sul loro futuro.
"Con la mancanza dei nazionali andava completata la rosa, sono calciatori del Napoli. Lindstrom ha avuto un anno sfortunato per infortunio, l'abbiamo visto in un ruolo più funzionale, Folorunsho è stato già con noi per 6 mesi, possono essere utili, è giusto che il mister possa conoscerli. Obaretin andrà sicuramente a giocare".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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