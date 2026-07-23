Infortunio Buongiorno, Troise: "Out 5 mesi, tornerà a gennaio. Il Napoli dovrà intervenire"

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Troise aggiorna su Buongiorno e chiede un difensore di livello per il Napoli.

Il giornalista Ciro Troise ha parlato nel corso di 'Terzo Tempo Calcio Napoli - Speciale Dimaro' su Televomero: “Su Buongiorno non ci sono belle notizie, è molto probabile che tornerà effettivamente tra cinque mesi, tornando quindi a disposizione a gennaio 2027. Per Beukema la speranza è quello di riaverlo a disposizione nella seconda giornata. Il Napoli, probabilmente ad agosto, interverrà sul mercato per rinforzare la difesa, perché è una necessità.

Gatti come sostituto di Buongiorno non mi esalta, così come la soluzione Olivera adattato. Preferisco che il Napoli prenda uno come Tiago Gabriel del Lecce, perché è un 2004 con margini di miglioramento, in modo tale che quando rientri Buongiorno può andare in panchina. Oppure una soluzione può essere pescare dalla Premier League qualche giocatore in prestito con diritto di riscatto. Gatti nella Juventus non è titolare. I bianconeri negli ultimi anni sono arrivati dietro al Napoli tre volte su quattro. Se il Napoli vuole migliorare in Champions League e almeno arrivare tra le prime quattro, deve prendere qualcuno sullo stesso livello di Buongiorno.

Non è casuale che la seconda maglia abbia il nome di Maradona. Mi piace anche la narrazione, che si collega anche a ciò che ha scritto il Napoli sul primo agosto. La storia del club azzurro ha al centro di tutto Diego Armando Maradona ed è giusto che ci sia.

Zeballos andrà in scadenza il 31 dicembre. Il club argentino prenderebbe un indennizzo da circa 9 milioni di euro molto volentieri. Ma servirebbe un’uscita per tenere in ordine quei parametri che il Napoli ha un po’ sforato negli ultimi anni. Se non dovessero arrivare le cessione, Zeballos potrebbe comunque arrivare a gennaio”.